Corto circuito all'albero di Natale scatena l'incendio: muore la mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - È una di quelle storie di Natale che mettono angoscia e mestizia. Paola Castellet, 45 anni, separata dal marito e con due figlie a carico, è morta nel Veneziano avvolta dalle fiamme dell'incendio del suo appartamento provocate quasi sicuramente dal malfunzionamento delle luci dell'albero di Natale. Un rogo violentissimo, sviluppatosi in pochi minuti, ma dal quale sia la donne che le sue figlie erano riuscite a salvarsi uscendo da casa. Tuttavia Paola Castellet all'improvviso ha deciso di rientrare nell'appartamento, probabilmente per recuperare qualcosa di prezioso oppure di grande importanza affettiva.Un gesto che le è costato la vita: il suo corpo infatti è stato avvolto dalle fiamme mentre le figlie gridavano di tornare indietro e chiedevano aiuto. Non c'è stato niente da fare. Il cadavere della 45enne veneziana è stato trovato dai vigili del fuoco riverso sul pavimento di una delle camere, nel tentativo disperato di difendersi dalle fiamme.