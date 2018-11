Abusi sessuali su 13enne sull'autobus: caccia a un maniaco sessantenne

di Marco De Risi

Lei è una ragazzina di 13 anni che dopo essere uscita da scuola ha preso un autobus per rincasare. Lì, fra i sedili e le pedane, ha trovato il suo aguzzino. Un uomo che l’ha molestata in modo pesante soprattutto quando ha visto che la vittima minorenne era rimasta ammutolita dal terrore da quel che stava accadendo. Il fatto che la tredicenne non riuscisse a gridare dalla paura ha permesso al maniaco d’infierire.La violenza sessuale (è questo il reato per cui procede la polizia) si è verificata due giorni fa, all’ora di pranzo, lungo il tragitto di un autobus della linea 541. La studentessa è scesa su un tratto della via Prenestina, dove, come ogni giorno, ha trovato ad aspettarla il padre. Il genitore l’ha vista pallida e scossa e le ha chiesto cosa le fosse accaduto. A quel punto la minore si è sbloccata, ha iniziato a piangere e ha raccontato cosa le era successo. Il padre con la figlia si è andato subito al commissariato di zona per fare la denuncia.Una donna poliziotto ha cercato di ascoltare con tatto la vittima della violenza che ha descritto, piangendo, come un uomo di circa 60 anni l’abbia più volte molestata. Una violenza che sarebbe durata alcuni minuti che alla minore sono sembrati interminabili. Ora è caccia al maniaco da parte della polizia.