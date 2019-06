Crolla il soffitto dell'autogrill "punto di ristoro a ponte": panico in autostrada

Non ha avuto ripercussioni il cedimento della parte alta del soffitto nella sala ristorante all'interno dell'Autogrill «Scaligera» di Soave (Verona), lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia. Ne dà notizia il presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill, Pierpaolo Portacci, che ha inviato una lettera al sindaco di Soave, Gaetano Tebaldi, informando dell'evento anche il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. Il cedimento è avvenuto in assenza della clientela e non ha interessato i lavoratori impiegati nel punto di vendita. Il locale è stato costruito nel 1969 come «punto di ristoro a ponte» e poggia su due locali siti nei due sensi di marcia. La parte del ponte che unisce i due locali è adibita a ristorante, e nei sotterranei della struttura vi è un corridoio che congiunge i due lati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA