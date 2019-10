A4 paralizzata, camion sfonda il guardrail: migliaia di auto intrappolate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'è letteralmente paralizzata all'altezza di Vigasio () per un incidente che ha coinvolto un camion e un auto. Verso le 7 di questa mattina - riporta L'Arena - un mezzo pesante ha sfondato un guard rail sulla Tangenziale Sud, invadendo la carreggiata della A4 in direzione Est.Il traffico è andato in tilt: da ore migliaia di auto sono bloccate in interminabili code in entrambe le direzioni. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due feriti - non gravi - trasportati dal 118 all'ospedale di Borgo Trento.