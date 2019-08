Tremendo schianto fra due auto: muore una ragazza di soli 22 anni

PADOVA - Una donna è morta ed un'altra persona è rimata ferita nello scontro tra due autovetture, una Hyundai ed una Ford Fiesta, evvenuto stasera tra i caselli di Padova ovest e Padova est, in direzione Venezia.



Nello schianto uno dei due autoveicoli si è capovolto, bloccando la carreggiata. L'autostrada è rimasta chiusa per quasi due ore, poi una volta rimossi i mezzi incidentati è stata riaperta in una sola corsia di marcia. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e i vigili del fuoco.







LA VITTIMA - UNA RAGAZZA DI 22 ANNI

La vittima del tremendo scontro è Anya Anastasia Martelo, una ragazza di soli 22 anni, di origine ucraina. La giovane viaggiava come passeggero a bordo della Hyundai condotta dall'amico e coetaneo V.S., ricoverato per le ferite riportate nel sinistro ma non in gravi condizioni. Illesi, invece i due passeggeri della Ford Fiesta,, condotta da un 46enne di Saonara (Padova).



LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Secondo i primi riscontri, la Hyundai avrebbe tamponato la Ford, uno schianto molto violento, tanto che la ragazza 22enne sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

