Tir sbanda in A1 e va in fiamme, morto carbonizzato l'autista

È morto sull'A/1 tra Calenzano e Firenze Nord il conducente di un Tir che ha sbandato e ha preso fuoco dopo essersi ribaltato in un incidente avvenuto verso le 2.30. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, l'autista è rimasto incastrato ed è probabile che il decesso sia avvenuto già dopo il forte impatto contro la barriera centrale 'new jersey' e il conseguente rovesciamento del mezzo in un terrapieno dopo aver sfondato il guard rail dalla parte opposta.







La Polstrada sta continuando gli accertamenti, il conducente deve essere identificato. Il Tir è di una ditta del Napoletano. A causa dell'incidente, che è avvenuto su un rettilineo in carreggiata sud, l'A/1 è stata chiusa, con uscite obbligatorie, per circa un'ora, poi è stata riaperta la sola corsia di sorpasso. L'incendio intorno alle 6.30 non era ancora completamente spento. L'autorità giudiziaria ha disposto la rimozione della salma. Riguardo alle cause, al momento si ipotizza come verosimile il malore o un colpo di sonno. Gli accertamenti proseguono.

