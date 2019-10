Le 100 donne più influenti al mondo, di italiana una sola ed è una grillina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella lista delle “most powerfull women” che ogni anno viene stilata dalla BBC, il colosso televisivo britannico, tra le cento donne più influenti al mondo stavolta c'è una sola italiana. La grillina Piera Aiello, deputata, siciliana, 52 anni, collaboratrice di giustizia ai tempi di Borsellino e vedova del figlio di un boss. Ha raccontato in un libro la sua storia di impegno contro la criminalità. Il suo nome appare tra le 100 donne che con la loro vita hanno saputo ispirare altre donne.I criteri di scelta ruotano attorno ad alcuni interrogativi: quale futuro si può immaginare se dipendesse solo dalle donne? La lista ha così preso in considerazione donne architetto che hanno lavorato a progetti innovativi di città smart, inclusive e aperte, ingegnere che hanno lavorato a progetti di robot da spedire su Marte, economiste, avvocate dei diritti, calciatrici che ogni giorno scendono in campo per combattere la misoginia nel mondo dello sport, ballerine, artiste, accademiche, giornaliste, chirurghe, insegnanti, imprenditrici e anche sopravvissute al cancro come Lauren Maohn che ha tenuto una rubrica alla radio dove raccontare la malattia e diffondere strategie per la cura preventiva. Mauritania, Pakistan, Stati Uniti, Francia, Tanzania, India, Sri Lanka, Egitto, Filippine, Tunisia, Siria, Yemen, Turchia.E' una lista impressionante di donne al servizio di un mondo migliore.