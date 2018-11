Non risponde alle chiamate della fidanzata: trovato morto a letto a 48 anni

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE - Attorno alle 19 di ieri 8 novembre i vigili del fuoco sono penetrati in un appartamento di piazzale Vittoria e in una camera hanno trovato, steso sul letto, l’unico residente, unitaliano. La richiesta d’intervento al 115 era stata lanciata dalla, preoccupata perché. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem di Santorso che hanno certificato il decesso per cause in corso di accertamento. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Schio per i rilievi di legge. Pare esclusa per il 48enne la morte violenta: il corpo non presentava segni di aggressione, come l’ingresso di effrazione. I militari del capitano Mattone hanno raccolto delle testimonianze che indicherebbero nell’uomo un possibile stato di depressione: disoccupato da poco aveva perso i genitori. A chiarire le cause sarà la disposta autopsia sulla salma trasportata all'obitorio dell'ospedale Alto Vicentino.