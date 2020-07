Trenta bengalesi abbandonati sulla strada: metà dovrà sottoporsi a tampone

CAMPODARSEGO - Un pulman ha abbandonato in strada lugo la statale 308 a Reschiliano 30 bengalesi. E' accaduto oggi, venerdì 10 luglio, intorno alle 17 a Reschigliano. L'autista del mezzo si è poi dileguato in tutta fretta.

Subito sono scattate le ricerche ad opera della Polizia locale del camposampierese intervenuta con 4 pattuglie e l'ausilio dei carabinieri di Cittadella. In breve tempo ne è stata rintracciata e bloccata oltre la metà. I bengalesi saranno condotti in una strututtura protetta in attesa di essere sottoposti alle procedure previste per l'emergenza Coronavirus.

