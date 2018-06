2 giugno, Conte: «Festa di tutti noi, ora al lavoro» Mattarella: «Libertà e uguaglianza pilastri società»

«Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti», ha detto il nuovo premier Giuseppe Conte tra la calca dei cittadini ai Fori Imperiali a chi gli faceva i complimenti. «Tenete duro, teniamo duro», ha aggiunto con il gesto del pugno serrato.

«Celebriamo oggi il 72/mo anniversario della nascita della Repubblica. Da quel 2 giugno 1946, in cui si espressero i cittadini italiani - scrive il Presidente della Repubblica - abbiamo vissuto anni intensi verso una profonda coesione del popolo italiano, in un cammino ispirato dalla nostra Carta Costituzionale, architrave delle Istituzioni e supremo riferimento per tutti». «Valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno sono il fondamento della nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzione dell'Europa. Dalla condivisione di essi nasce il contributo che il nostro Paese offre con slancio, convinzione e generosità alla convivenza pacifica tra i popoli ed allo sviluppo della comunità internazionale. Trova conferma in questo quadro il rilevante apporto garantito dalle Forze Armate, alle quali esprimo forte e convinto apprezzamento. La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la migliore testimonianza del contributo che recano alla costruzione di una cornice di sicurezza per il nostro Paese. Ai soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri, di ogni ordine e grado ed in modo speciale a quanti in questo giorno di festa sono impegnati lontano dalle proprie case ed affetti, giungano un fervido augurio e la gratitudine del popolo italiano e mia personale. Viva le Forze Armate, Viva la Repubblica!».



Mattarella, in un messaggio al neo ministro della Difesa Trenta inviato al termine della parata sottolinea inoltre come «le rappresentanze dello Stato e della società civile, che quotidianamente si prodigano al servizio del Paese, la significativa partecipazione dei Corpi Armati e non armati dello Stato, hanno fornito l'immagine di un Paese coeso e affidabile, capace di assumere responsabilità nella comunità internazionale».



«La perfetta conduzione della manifestazione ha evidenziato la presenza di un patrimonio di donne e uomini motivati, di grande determinazione e professionalità, a conferma che il valore delle Forze Armate della Repubblica risiede nella qualità di una componente umana ispirata a principi di rispetto della dignità di ogni persona e di difesa della libertà e della democrazia. A loro va l'ammirazione e l'affetto del popolo italiano. Con questi sentimenti, le chiedo di far pervenire l'apprezzamento dei nostri concittadini per l'impegno profuso a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l'odierna celebrazione». «La ricorrenza del Centenario della conclusione del primo conflitto mondiale - sottolinea il Capo dello Stato - e il risalto dato alla partecipazione nelle missioni internazionali di stabilizzazione e di pace hanno opportunamente caratterizzato la celebrazione».



Casellati: il compleanno della democrazia

«Oggi è il compleanno della democrazia», ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati incontrando bambini e famiglie a palazzo Giustiniani. «I nostri nonni hanno combattuto per l'affermazione della democrazia e della pace. Poi c'è stato il primo atto di democrazia diretta, il referendum». «La prima volta che votavano le donne», ricorda il presidente spiegando che proprio quello del referendum è stato «un passo importante verso l'emancipazione» delle donne anche «se non è finita qui», assicura. «Non sono principi scritti e basta. La Costituzione è tutt'ora attuale. E il presidente della Repubblica - sottolinea - lo ha testimoniato quando lasciando la festa della parata ha incontrato una delegazione di giovani». E «tutto questo - afferma circondata da bambini con il tricolore tra le mani - è simboleggiato da questa bandiera. Dobbiamo essere patrioti - conclude - e io mi unisco a voi nel dire viva l'Italia».