02/02/2020, ecco il giorno palindromo: cosa significa e quante volte capita

Quella di domenicaè una data molto speciale. Si tratta infatti di un giorno palindromo ovvero una data che - espressa nel formato numerico gg/mm/aaaa (oppure mm/gg/aaaa) - risulta simmetrica nella lettura, ovvero resta uguale a se stessa sia se letta da sinistra verso destra, sia se letta da destra verso sinistra. Ma il 02/02/2020 non è l'unico "palindrome day" a cui abbiamo assistito o assisteremo a breve. In questo secolo abbiamo già avuto il 10/02/2001 e il 20/02/2002, ma anche il 01/02/2010, il 11/02/2011 e il 21/02/2012. E accadrà ancora 13 volte nel corso di questo secolo. Nel prossimo secolo saranno 30 le date del palindrome, l'ultima il 29.12.2192. Dopodiché bisognerà attendere il terzo millennio con il 10.03.3001.Per puro caso quest'anno la data palindroma cade nel giorno della Candelora. Si tratta di una festività cattolica, che si celebra ogni anno il 2 febbraio. Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo «luce per illuminare le genti», come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme. La festività, tuttavia, potrebbe avere anche origini pre-cristiane. Popolarmente si crede che la Candelora rappresenti la fine dell'inverno.