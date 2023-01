Bimbo di due anni si arrampica sul letto e cade dalla finestra: è grave. S'indaga sulla famiglia

CASTEL BOLOGNESE - E' caduto dal balcone di casa, al primo piano, ma per fortuna un passante ha fatto subito scattare i soccorsi. Un bambino di due anni, è precipitato nel vuoto, da un'altezza superiore ai due metri, dalla sua abitazione in pieno centro a Castel Bolognese, provincia di Ravenna, dove vive con la madre, il padre e due fratelli.

Una persona che si trovava proprio sotto al balcone, ha visto il bimbo cadere a terra e non ha perso tempo, chiamando subito il 118 che ha mandato sul posto un'ambulanza e un’auto medica, seguite dopo poco da un elicottero proveniente da Bologna, per il trasporto in codice rosso all’ospedale Maggiore del capoluogo.

Grave, ma cosciente

Le sue condizioni, sin dal pricipio sono state giudicate gravi dai sanitari che lo hanno soccorso, ma per fortuna nella caduta il trauma non ha interessato aree vitali del piccolo, che è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, seppur con fratture a gambe e torace.

Caduta accidentale

Secondo una parziale prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, pare che al momento della caduta la mamma e i due fratelli del bimbo fossero in un’altra stanza; il piccolo saebbe caduto salendo su un letto, perché voleva raggiungere il davanzale, ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra. Pochi secondi di distrazione in casa e la tragica fatalità. Gli inquirenti, al momento, ipotizzano che si tratti di una caduta accidentale, e che nella famiglia di origine nordafricana, non ci siano episodi di maltrattamento da parte dei genitori nei confronti dei tre bambini, compreso il più piccolo caduto nel vuoto. Ma le indagini della magistratura, comunque vanno avanti.