Si tuffa in mare e resta bloccato con la gamba tra gli scogli, Gabriele muore annegato a 26 anni sotto gli occhi del papà

Si tuffa in mare a Villasimius, ma resta bloccato con la gamba negli scogli e muore affogato. La vittima è Gabriele Loi, un ragazzo di 26 anni originario Maracalagonis (Cagliari). Il dramma si è consumato nella spiaggia Is Straias. Il giovane lavorava come aiuto cuoco al Timi Ama resort. Nella struttura lavora anche il padre della vittima che si trovava in spiaggia al momento del dramma.

Il dramma a Villasimius

È successo martedì 6 giugno.

Il giovane stava facendo il bagno in una zona affollata di turisti. Alcuni di loro si sono accorti di cosa stesse succedendo e si sono tuffati per aiutarlo. Il giovane è rimasto a lungo sott'acqua, incastrato tra gli scogli. Una volta divincolato, è stato portato a riva. Intanto sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, l'elisoccorso e i carabinieri della Compagnia di San Vito.

Morto sotto gli occhi del papà

Per lui non c'è stato niente da fare, è morto tragicamente sotto gli occhi del papà. I militari dell'Arma stanno ora sentendo i vari testimoni per ricostruire dettagliatamente la vicenda.