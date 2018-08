Sbronza colossale per il 24esimo compleanno vede gli agenti e finisce male

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Ha festeggiato in maniera “esagerata”, all’, il suo ventiquattresimo compleanno il vicentino R. S.,per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Alle 1 di ieri è stato notato da una pattuglia delle volanti in servizio notturno in contrà del Monte, nei pressi di piazza dei Signori,. Alzatosi il giovane è ricaduto subito a terra e ha sbattuto la faccia, in preda a una. Alla scena gli agenti sono intervenuti per prestare soccorso. Alla vista delle divise il giovane ha iniziato ae in preda agli effetti dell’alcol ingerito in qualche ora di bagordi è passato dalle parole alle mani: ha colpito un agente. Non riuscendo a calmarlo i poliziotti, lasciando libera la ragazza, lo hanno bloccato: accompagnato all’auto di servizio ha continuato a inveire eagli agenti e al mezzo. Per Riccardo Secco è scattato l’arresto, formalizzato in centrale dove ha trascorso la notte e smaltito la sbornia. Ieri mattina il 24enne in tribunale è stato giudicato per direttissima dal pm Maria Elena Pinna: ha patteggiatocon sospensione della pena.