Il 2021, arriva l'anno con pochi 'ponti' per le festività: ecco quali

Il 2021 sta per arrivare dopo mesi di lockdown e smartworking. Nella speranza di poter tornare presto a viaggiare c'è già chi guarda al calendario alla ricerca di ponti e festività. L'anno nuovo, tuttavia, regalerà poche occasioni per i cosidetti 'ponti'. Il calendario dell'anno che sta per iniziare è caratterizzato da una collocazione particolare delle festività.

Ecco le principali:

Capodanno venerdì 1 gennaio;

Epifania mercoledì 6 gennaio;

Pasqua domenica 4 aprile;

Pasquetta lunedì 5 aprile;

Liberazione domenica 25 aprile;

Festa dei lavoratori sabato 1 maggio;

Festa della Repubblica mercoledì 2 giugno;

Ferragosto domenica 15 agosto;

Festa di Tutti i Santi lunedì 1 novembre;

Immacolata mercoledì 8 dicembre;

Natale sabato 25 dicembre;

Santo Stefano domenica 26 dicembre;

San Silvestro venerdì 31 dicembre.

