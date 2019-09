10eLotto, vinti due milioni e mezzo di euro col Doppio Oro

IIl 10eLotto si conferma un gioco di grande successo. Nel concorso del 7 settembre sono state infatti oltre 3 milioni le giocate vincenti per un totale di 26 milioni di euro in vincite . Il 10eLotto più fortunato, però, è arrivato a Roma dove è stata realizzata una vincita da 2 milioni e mezzo di euro giocando solo 15 euro.Il fortunato giocatore ha scelto la modalità Frequente, ha controllato in diretta sul monitor della ricevitoria i 9 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandoli tutti e grazie al “Doppio Oro” l’opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante. Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 3 miliardi e 133 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.