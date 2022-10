Cessione Whirlpool, dieci investitori interessati per 10 stabilimenti: due sono nelle Marche

COMUNANZA - Ufficializzate le trattative in corso tra Whirlpool e potenziali investitori per la cessione del business Emea. A confermare la revisione strategica per l'area Europa, Medio Oriente e Africa è la stessa multinazionale che oggi ha presentato i dati del terzo trimestre 2022 che registrano, causa rallentamento della domanda, un calo dei ricavi per l'area stessa, di circa il 9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

Dieci manifestazioni di interesse

Circa 10 le manifestazioni di interesse per i 10 stabilimenti, di cui 5 in Italia (due nelle Marche), al vaglio del gruppo americano di elettrodomestici che sembra intanto arrivata alla stretta finale con almeno ''due potenziali investitori strategici'' interessati a rilevare le operazioni europee. la cessione infatti sarebbe ''in fase di valutazione finale''. L'azienda, però, spiega ancora, ''ha comunque pronto un piano di continuità per l'Europa qualora gli esiti delle negoziazioni non dovessero positivamente concludersi''.