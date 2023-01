​Violenza sulle donne, firmato ad Ascoli Piceno il Protocollo Zeus: nuovi strumenti per le forze dell'ordine

ASCOLI PICENO- Nell'ambito della campagna nazionale promossa dalla Polizia di Stato «Questo non è amore» si allargano gli strumenti di prevenzione per debellare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne. Come il protocollo 'Zeus', firmato oggi presso la Questura di Ascoli Piceno tra il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli in qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell'Ats 15, ente referente Regionale per la realizzazione del sistema regionale sperimentale di servizi e interventi rivolti agli uomini autori di violenza, e il questore Vincenzo Massimo Modeo.

LEGGI ANCHE: Completamente ubriaca minaccia e insulta i poliziotti, poi sferra un pugno ad un agente: arrestata ad Ancona

Il protocollo Zeus

Il protocollo individua un modello d'azione innovativo che amplia l'efficacia dell'ammonimento del questore, consentendo di invitare i soggetti colpiti dal provvedimento a sottoporsi ad un programma di recupero, con supporto psicologico e di prevenzione, organizzato dai servizi presenti sul territorio. I risultati dimostrano che gli interventi preventivi rivolti agli autori delle violenze sono complementari alle misure adottate a sostegno delle vittime. Il questore ammonisce e l'ultimatum aiuta ad evitare l'escalation di violenza: si proteggono le vittime e contemporaneamente si rieducano i maltrattanti, creando un percorso volontario di recupero. Con il Protocollo si è creata anche una rete di supporto per contrastare la violenza di genere e prevenire condotte violente tramite una co-progettazione tra più partner istituzionali e privati tra i quali l'Associazione On The Road che permetterà una maggiore deterrenza e prevenzione di condotte gravemente lesive della libertà personale e dell'integrità della persona, in grado quindi di contrastare efficacemente anche il pericolo di recidive.