Ascoli, violenza sessuale su una minorenne: entrambi gli arrestati negano ogni accusa

ASCOLI - Interrogatorio di garanzia le due persone arrestate nell'inchiesta della Procura di Ascoli Piceno su presunti episodi di violenza sessuale su una ragazzina, minorenne, tra il 2014 al 2016. Le accuse per Maurizio Strappelli, 60 anni, ascolano, sono pesantissime: atti sessuali su minore, violenza sessuale e minacce nei confronti della ragazza. Strappelli è coinvolto anche nell'indagine dei Green Pass fasulli (lo scorso gennaio era finito per questo ai domiciliari).

La madre è ai domiciliari

Ai domiciliari la madre della ragazza che, secondo l'accusa, non avrebbe fatto nulla per tutelare la figlia la quale sarebbe stata circuita da Strappelli dietro la minaccia di rivelare una relazione extraconiugale della mamma con un altro uomo ascolano. Entrambi gli arrestati hanno respinto le accuse per le quali il gip di Ascoli Annalisa Giusti ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. Il legale di Strappelli ha annunciato ricorso al tribunale del Riesame, il legale della madre della ragazzina presenterà istanza di revoca dei domiciliari al gip Giusti Giusti.