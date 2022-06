Viabilità corso Trieste ad Ascoli, nuove restrizioni per favorire i cantieri: ecco dove si può passare

ASCOLI - Ancora modifiche alla viabilità di Ascoli connesse ai lavori di riqualificazione di corso Trento e Trieste. Modifiche che arrivano ormai a cadenza quotidiana sulla base delle esigenze di cantiere. E con l’ultima ordinanza di ieri scatteranno da oggi nuovi provvedimenti.

Con la novità relativa, per i non residenti o autorizzati, alla possibilità di transitare sul corso solo la mattina dalle 6 alle 10. Per il tratto compreso da piazza Santa Maria intervineas e fino all’intersezione con via Ceci è prevista l’interdizione del transito veicolare con inibizione di tutte le immissioni dalle strade laterali oltre al divieto di sosta con rimozione coatta (con orario 0-24), su tutti i lati. È stato istituito, per il tratto compreso tra via Ceci e corso Mazzini, il senso unico di marcia con direzione nord-sud, con la conferma di tutta l’offerta di sosta esistente sul lato est, mediante il rifasamento della segnaletica verticale presente. Per quanto riguarda l’intersezione di corso Trieste con corso Mazzini, con esclusione dei veicoli autorizzati a qualsiasi titolo ad accedere in area pedonale (direzione piazza del Popolo), è previsto l’obbligo di svolta a destra per tutte le provenienze da sud. Così come è previsto l’obbligo di svolta a sinistra per tutte le auto provenienti da nord.

I divieti

Quindi chiunque transiti su corso Trieste, da nord o da sud, dovrà obbligatoriamente svoltare su corso Mazzini verso la zona ex Carisap. In Piazza Santa Maria InterVineas, invece, ancora divieto di transito e di sosta. Sempre per l’intero periodo di svolgimento dei lavori, nella fascia oraria tra le 10 e le 6 del giorno successivo, il traffico in via XX Settembre, piazza Simonetti e corso Trieste sarà consentito unicamente ai veicoli muniti di autorizzazione per l’accesso in Ztl 1-2-3 ed area pedonale con deviazione di ogni altro veicolo su via Pretoriana. Pertanto i non autorizzati potranno transitare da piazza Roma su corso Trieste solo nella fascia mattutina compresa tra le 6 e le 10. Sarà altresì consentito, con presenza dei vigili, il transito in piazza Roma angolo via Pretoriana il raggiungimento della farmacia Loffreda per il ritiro di medicinali, accompagnamento di anziani o minori. In via delle Canterine per il tratto compreso da rua del Picchio a piazza Santa Maria intervineas il limite di velocità è a 10 km/h.

