SAN BENEDETTO Via Volta al buio ma nonostante numerose telefonate effettuate alla ditta Cpl Concordia il problema continua a persistere. I residenti della zona hanno infatti segnalato ripetutamente il problema riguardante i lampioni che da alcune notti sono spenti. Il presidente del comitato di quartiere Marina di Sotto Alfredo Isopi ha prontamente segnalato il problema sia telefonicamente alla ditta che si occupa della manutenzione della pubblica illuminazione, sa recandosi personalmente in comune per risolvere il grave e non unico disagio di via Volta: «Ho effettuato diverse telefonate alla Cpl Concordia e mi sono recato anche personalmente in comune per far presente tutti i disagi, ho chiesto anche l'intervento del dirigente competente per sollecitare la risoluzione del problema dell'illuminazione». I residenti lamentano anche altri disagi: «Via Volta è diventata invivibile. Piena di cantieri e di sporcizia, senza considerare il fatto che chi non ha il garage paga la quota per il parcheggio estivo, ma i posti auto tra cantieri e immondizia non ci sono. Sono anni che veniamo trattati da cittadini di serie B, l'amministrazione comunale ha il dovere di trovare una soluzione per tutti i disagi». Analoga situazione in contrada Valle del Forno nel territorio sambenedettese: lampioni non funzionanti da giorni, continue telefonate e solleciti da parte dei cittadini alla Cpl Concordia, ma nulla si muove».