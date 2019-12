Venarotta, si schianta in auto per un colpo di sonno dopo aver passato la serata a una festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENAROTTA - Èmentre tornava a casa dopo aver trascorso la serata ad una festa. Un trentacinquenne disi trova ora ricoverato all’ospedale Mazzoni di Ascoli per alcune fratture che ha riportato a seguito dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto in piena notte intorno alle 2 di ieri lungo strada provinciale Venarottese. È stato probabilmente un improvviso colpo di sonno a far perdere il controllo della sua Alfa Romeo Mito. Giunto nei pressi del bivio per la frazione di Vallorano il trentacinquenne è uscito di strada. La centrale operativa del 118 che ha raccolto la chiamata di soccorso ha inviato sul posto un’ambulanza che ha provveduto a caricare il giovane a bordo e a trasportarlo al pronto soccorso dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato alcune fratture tanto da consigliarne il ricovero.