Incendio nei boschi di Venarotta, i vigili de fuoco bonificano l'area e presidiano le abitazioni

VENAROTTA - È sotto controllo l'incendio boschivo che da ieri pomeriggio sta interessando un'ampia area a Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno. Dopo l'opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che ha limitato i danni sono ora in corso le operazioni di bonifica per evitare che le fiamme possano nuovamente divampare.





La situazione è ormai sotto controllo e i vigili del fuoco presidieranno la zona fino al termine della fase di bonifica. Nella notte squadre di vigili del fuoco sono rimaste a presidio di alcune abitazioni nella località di Cepparano e Vallorano.

