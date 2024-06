VENAROTTA Venarotta si prepara ad una full immersion nella cultura, partendo dalla letteratura, per affrontare la necessità di valorizzare l’ambiente senza tralasciare la valenza sociale. È quanto di propone di fare il 4° “Festival del Libro” dal 16 giugno che, al di là dell’importante presenza di scrittori ed editori, offrirà quest’anno straordinarie sorprese. Si tratta di novità finalizzate soprattutto a mettere in evidenza luoghi, talenti, tipicità legati al territorio.

Le motivazioni

Ieri, nel presentare il programma, la presidente Valeria Germani ha sottolineato come Venarotta rappresenti un valore da preservare. Quindi, per volontà di Luigi Contisciani, patron del Bim Tronto, la quarta tappa del festival dell’Appennino avrà luogo proprio nella sede del “Festival del Libro”, con un’escursione sulle orme di santi e genti dell’Appennino, per scoprire la bellezza dell’ambiente ospitante. Un altro appuntamento determinante avverrà, al termine dell’escursione, presso il parco comunale grazie all’inaugurazione del “Parco della Lettura”, spazio che prevede momenti quotidiani dedicati alla lettura e incontri didattici, oltre all’allestimento di una biblioteca all’aperto. Nella stessa area verrà presentata una scultura realizzata dal maestro Giuliano Giuliani in travertino e resina, destinata a Venarotta per volontà dell’azienda “Graziano Ricami”, dedicata alla figura di Rocco Scotellaro per i cento anni dalla nascita.

«Tutto ciò rappresenterà il primo passo di uno spazio dove riflettere, incontrarsi e dedicarsi alla lettura» ha spiegato Valeria Germani, anticipando che nel pomeriggio del 16 giugno, tra la presentazione di un libro e l’altra, alle ore 17,30 in piazza Simonetti, le classi 4ª e 5ª della scuola primaria e la prima classe della Secondaria presenteranno il libro che hanno scritto e pubblicato gli sessi alunni sotto la guida della maestra Roberta Carbonetti.

«Nel corso degli anni il nostro lavoro ha incontrato il mondo intero ma noi rimaniamo sempre a Venarotta, dove abbiamo ricostruito nel 2017 e in soli 5 mesi la vecchia sede terremotata pur di non spostarci » ha aggiunto Antonio Giordani a proposito dell’azienda creata da suo madre Graziano che ha donato l’opera intitolata “Uno specchio di cielo”. Il percorso sensoriale per le vie del paese poi sarà in 5 tappe con il conduttore Massimiliano Ossini, l’alpinista Matteo Della Bordella, il fumettista Maicol & Mirco, l’attore Rocco Papaleo e il poeta Claudio Damiani.