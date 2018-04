Spara col fucile e uccide â€‹il cane del vicino di casa: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Uccide a fucilate il cane del vicino: denunciato per uccisone di animale, sequestrate le armi.Il protagonista è un 65enne di Venarotta, che ha provato a difendersi dalle accuse dei carabinieri spiegando di aver imbracciato il fucile per scacciare il cane dal suo cortile, dove stava minacciando lui e altri animali. Ciò non è bastato a risparmiargli la denuncia ed il sequestro delle armi.