Ladri spietati portano via ​tutti i giochi di società per i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENAROTTA - Un nuovo spazio in cui giocare, dedicarsi alla lettura e divertirsi, un luogo accogliente dove poter stare insieme, organizzare corsi e stimolare l’aggregazione di bambini e ragazzi. A Venarotta è tutto pronto per il taglio del nastro della ludo-biblioteca “A piccoli passi”, un progetto curato dall’associazione Pianeta Genitori. L’inaugurazione, che si terrà sabato 16 febbraio alle ore 17 nella sala consiliare del Municipio in piazza Spalvieri, arriva a pochi giorni di distanza da uno spiacevole episodio di furto. Da qualche mese infatti, la stessa associazione si era impegnata per allestire con libri per ragazzi e giochi di società un piccolo scaffale all’interno della pasticceria “Alma”. Tutto il materiale è però stato rubato: un gesto a dir poco inconcepibile, visto l’irrisorio valore economico del bottino e il fatto di aver voluto danneggiare quei giovani che frequentavano il locale per trascorrere qualche ora in compagnia dei coetanei.