​Università, inaugurato il laboratorio Micro e Macroscopia ad Ascoli. Presente il rettore Gregori

ASCOLI PICENO- È stata inaugurato stamani, presso la sede di Ascoli Piceno del corso di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche, il laboratorio di Micro e Macroscopia realizzato con il contributo del Rotary Club di Ascoli. Presenti per l'occasione il rettore Gian Luca Gregori, il direttore del D3A Davide Neri, il direttore dell'Azienda Agraria Nunzio Isidoro e Alberto Forlini presidente del Rotary Club di Ascoli. Sono in corso di allestimento i laboratori per la ricerca e la didattica nei settori dell'agricoltura di precisione, agroecologia, vivaismo e verde urbano, filiere di produzione e certificazione e biotecnologie.

Il corso

Il corso di laurea Sistemi Agricoli Innovativi (SAI) è stato istituito nell'anno accademico 2021-2022. Nel periodo dal 10 marzo al 28 aprile 2022 è stato realizzato un ciclo di 16 seminari, ad integrazione dell'offerta formativa, aperti alla cittadinanza. Il corso di laurea in Sistemi Agricoli Innovativi (SAI) mira a formare laureati che, grazie a una preparazione interdisciplinare, siano in grado di gestire la complessità delle attività agricole con un approccio orientato a processi produttivi innovativi e sostenibili. L'obiettivo del percorso formativo è quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per favorire la creazione di un contesto innovativo di tipo aperto (open innovation), in grado di permeare le filiere agricole e vivaistiche e di costituire il presupposto per la diffusione di innovazioni adattate alle esigenze del territorio e degli operatori.