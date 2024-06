SAN BENEDETTO Una cucina tutta nuova per la mensa scolastica della “Caselli”, il restyling del Cediser Arcobaleno e la ristrutturazione di alcuni appartamenti da destinare a case popolari. Solo alcuni degli interventi che si andranno a realizzare per il sociale con il tesoretto di 1.162.000 euro prelevati dall’avanzo di bilancio ammontante a 5,2milioni di euro.

I minori

La cifra di 392mila euro sarà destinata a favore dei minori attraverso l’implementazione del progetto per il benessere emotivo nelle scuole che prevede l’inserimento di psicologi e sociologi nelle scuole medie e nel biennio delle superiori. Così il servizio già partito di recupero dello spreco insieme al banco alimentare. L’istituzione dei centri ricreativi estivi per 150mila euro, inserimento dei minori in strutture 150mila euro e la riproposizione del kit scuola con tutto l’occorrente per i ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà.

Le mense

Si procederà anche all’adeguamento della cucina della mensa scolastica “Caselli”, che per tutti questi anni non era mai stata riqualificata e a oggi si presenta piccola e poco professionale. Cucina che sarà allestita al piano terra dove fino allo scorso anno insistevano i locali dell’istituto musicale Vivaldi. Intervento che costerà complessivamente 150mila euro.

La disabilità

Sul fronte della disabilità il Comune investirà 275mila euro di cui 100mila andranno per la ristrutturazione del Cediser Arcobaleno, struttura nata nel 1992 e mai riqualificata. L’assessore Andrea Sanguigni ha ricordato anche l’aneddoto che nel 1992, ancora bambino, lo vide assegnare il nome a questa struttura attraverso un concorso nelle scuole. Altri 350mila euro alla ristrutturazione dell’immobile di via Saffi, destinato al “Dopo di noi”. Infine due appartamenti ciascuno da 10 posti letto, uno per utenti psichiatrici e l’altro per persone con difficoltà motorie.

La povertà

Saranno 390mila euro i fondi destinati al contrasto alla povertà, di cui 30 mila come integrazione per le rette degli anziani che vivono nelle case di riposo.

Così come sono stati programmati interventi sulle case popolari attraverso la ristrutturazione di appartamenti Erap per 90mila euro, in modo da azzerare le case comunali vuote che a oggi sono nove mentre quelle dell’Erap, l’Ente regionale per l’abitazione pubblica, sono sette. Da tenere conto come tre anni fa le abitazioni sfitte erano ben 43. Così come si realizzerà un polo per le associazioni nell’immobile di via Manzoni.