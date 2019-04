Un giovane su due fugge da Ascoli: le Cento Torri una città per i vecchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ascoli, parafrasando un celebre film da Oscar, è diventato sempre più un “paese per vecchi” e i giovani che ci sono, sempre meno, in tanti abbandonano la città dopo essere diventati maggiorenni. La percentuale è preoccupante, perché gli over 18 ascolani, al 55% se ne vanno per motivi di studio o di lavoro dalla propria città natale, lasciando nel luogo dove sono nati e cresciuti un’esile fascia di coetanei, in genere meno abbienti e comunque coloro che appaiono meno propensi ad affrontare spese per vivere fuori da Ascoli, in Italia quando non addirittura all’estero, mèta sempre più ambita negli ultimi anni.Ma la fuga dei cervelli non è che l’ultimo atto di una decrescita progressiva, il risultato che ha portato ad una presenza di ragazzi sempre più esigua. Una diminuzione che, accanto all’allungamento della vita (84 anni uomini, 89 donne) offre un quadro affidato quasi prevalentemente agli over 65. I numeri dell’Ufficio Anagrafe dell’Arengo parlano chiaro: nel 2018 i morti sono stati oltre 750 mentre le nascite solo 280 unità: 263 nati in città e 17 bambini nati fuori da Ascoli. Come dire 2/3 morti al giorno mentre è venuto al mondo quotidianamente meno di un bambino. Per capire la gravità della tendenza è bene ricordare che vent’anni fa, le nascite ad Ascoli erano 800 l’anno. Tornando al calo vertiginoso registrato particolarmente nella fascia compresa tra i 18 e i 35 anni, i dati Istat confermano che negli ultimi dieci anni il trend non è rapportabile né specificatamente alla crisi economica né al sisma, perché l’esodo avrebbe avuto inizio molto prima. Alla fine del decennio scorso i residenti di Ascoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni erano 10.464, con 5.378 ragazzi e 5.086 ragazze; alla fine del 2018 erano 8.946 - 4.715 uomini e 4.231 donne - con un calo di 1.518 giovani, pari al 15%. E non va meglio con gli under 18. I dati forniti dall’Ufficio di Statistica parlano infatti attualmente di 42 mila e 500 elettori e questo vuol dire che i minorenni sono solo 5 mila e 500 circa, il 12,5% del totale, considerando che la popolazione ascolana attualmente è intorno ai 48mila abitanti.Anche il trend delle nascite nell’ultimo decennio è stato decisamente allarmante, passati dai 344 del 2014 ai 310 del 2016. La mancanza di giovani leve in città risulta schiacciante se si pensa che sono oltre 18 mila gli anziani, fascia che in città rappresenta circa il ben 37, 5% per cento del totale. Di questo passo, il futuro economico e sociale delle Cento Torri non è certamente roseo, considerando che la forza lavoro, operativa e progettuale della città si affida unicamente alla fascia anagrafica che va dai 18enni agli ultra sessantenni, rappresentando il 50 % degli abitanti del capoluogo piceno. Una realtà con cui nostri nuovi amministratori di certo dovranno fare i conti.