Va a sbattere con l'auto contro una betoniera, muore dopo venti giorni di agonia all'ospedale di Torrette

MALTIGNANO - E' morto dopo venti giorni d'agonia Ennio Cocchieri, l’automobilista di 83 anni di Spinetoli che l’11 marzo era rimasto ferito in incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Bonifica, nel territorio comunale di Maltignano ai confini con l'Abruzzo. L’anziani venne trasportato in in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona dove poco fa è deceduto. Cocchier andò a sbattare contro una betoniera che si stava immettendo sulla strada. I funerali saranno celebrati sabato 2 aprile, alle 15, nella chiesa di San Paolo a Spinetoli. La Procura della Repubblica ascolana, sulla base delle indagini svolte dai carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente accerterà se ci sono responsabilità penali.

