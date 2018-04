Forza il posto di blocco e si scaglia a tutta velocità Ubriaco finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È stato giudicato ieri per direttissima, il giudice gli ha concesso l’obbligo di firma due volte a settimane in attesa del processo per guida in stato di ebbrezza. È in stato di libertà il sambenedettese di 50 anni, D. P., che intorno alle 5 di ieri mattina, dopo non essersi fermato all’alt di una pattuglia della polizia stradale di Amandola, in servizio di pattugliamento nel centro cittadino della città rivierasca, ha tentato di fuggire lanciando la propria automobile a folle velocità con il rischio di investire qualche passante oppure per finire con lo schiantarsi contro delle vetture in sosta e una vetrina. Il fatto è avvenuto in via Tedeschi dove D. P. è stato notato da una pattuglia della polstrada. All’Alt degli agenti D.P. prima ha fatto finta di voler accostare ma all’improvviso ha dato un’accelerata al mezzo sperando di riuscire a seminarli. Ne è nato subito un inseguimento ad alta velocità ma di breve durata. Infatti gli agenti sono riusciti a raggiungere e a bloccare l’auto con l’uomo alla guida. A quel punto però, D. P., appena sceso dall’automobile, si è scagliato contro di loro aggredendoli. L’automobilista è stato quindi immobilizzato e condotto negli uffici della polizia dove si è proceduto alla sua identificazione. Gli è stato fatto anche l’alcol test il cui risultato ha dato esito positivo: 1,15 contro lo 0,5 consentito dalla legge. Ora dovrà affrontare però anche il processo per guida in stato di ebbrezza.