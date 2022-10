Truffatori come attori consumati: ingannano un'aziana di Ascoli e le portano via 2.000 euro e gioielli. Finisce in carcere un campano 44enne

ASCOLI - Agivano come due attori consumati. La Polizia di Stato di Ascoli ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato campano 44enne, sospettato di essere autore di una truffa ai danni di un’anziana donna. Il 13 settembre l’anziana donna è stata contattata telefonicamente da una persona, spacciatasi per un avvocato, che l’avvisava che la figlia era rimasta vittima di un grave incidente da lei stessa provocato.

La storia fasulla

Quindi passava la comunicazione ad una donna che, simulando di essere la sua congiunta, le diceva in maniera drammatica che l’incidente era stata colpa sua e che doveva rimediare con una grossa somma di denaro per evitare seri guai giudiziari. La donna aggiungeva di essere rimasta gravemente ferita nel corso dello stesso incidente. Tali pressioni psicologiche incidevano sulla sfera affettiva dell’anziana donna che si dichiarava disponibile a consegnare il denaro necessario. Poco dopo veniva raggiunta a casa dal truffatore che, senza alcun scrupolo, la privava di una somma di circa 2000 euro e di tutti i gioielli di famiglia custoditi in una cassaforte. Inutile dirlo che la storia era totalmente inventata e magistralmente interpretata da delinquenti professionisti.