Cade durante un'escursione sul Tronto, escursionista salvato dai vigili del fuoco

ACQUASANTA TERME - Un'escursione lungo il fiume Tronto finisce con un infortunio per un giovane che è stato tratto dai guai dai vigili del fuoco. Sono stati i pompieri del presidio di Arquata del Tronto del distaccamento di Ascoli Piceno ad intervenire in località Quintodecimo, nel comune di Acquasanta Terme, per soccorrere il giovane infortunatosi sul fiume Tronto.

I vigili del fuoco di Arquata hanno raggiunto il giovane impossibilitato a camminare a seguito di un infortunio tra i massi del fiume e con le tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) hanno recuperato il giovane con una barella e riportato sulla strada Salaria con l’ausilio di una autoscala. Il giovane è stato preso in consegna dal personale sanitario 118 intervenuto. Le sue condizioni non sono gravi.

