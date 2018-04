Ladro con il coltello messo in fuga da carabiniere in pensione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORTORETO - Carabiniere in pensione sventa furto al Lidl di Tortoreto nonostante il tentativo del ladro di difendersi con un coltello. E' accaduto domenica pomeriggio nel parcheggio del supermercato, situato lungo la Statale 16, dove l'appuntato è riuscito a bloccare un giovane che tentava la fuga in sella ad una bicicletta dopo aver fatto incetta poco prima di salumi e formaggi per un importo di circa 200 euro. Il ladro era riuscito a riempire un borsone termico di derrate alimentari e ad uscire dal supermercato senza dare troppo nell'occhio, ma non aveva fatto i conti con il carabiniere in pensione che stava caricando in auto la spesa. A quel punto è intervenuto prima che il ladro riuscisse a fuggire in sella alla sua bici. Dopo avergli intimato di lasciare il borsone tra i due è nata una piccola colluttazione fino a che il ladro non ha estratto un coltello decidendo però di abbandonare a terra la refurtiva. A quel punto il giovane si è dileguato con la bicicletta in direzione nord, attraversando la Statale 16 e facendo perdere le proprie tracce.