Tirreno-Adriatico, strade chiuse e divieti a Ripatransone per domenica

RIPATRANSONE - Domenica 12 marzo 2023 il territorio comunale di Ripatransone sarà interessato dalla 7^ tappa della gara ciclistica “58^ TIRRENO – ADRIATICO”. La gara transiterà dalla frazione San Savino, lungo la S.P. n.245 Ponte Antico, verso la S.P. n.92 Valtesino (direzione Offida), per poi attraversare la S.P. n.75 San Giuseppe e infine la strada provinciale S.P. n.23 Cuprense, sino al centro urbano, per poi scendere in direzione Petrella, verso Grottammare. Per tale manifestazione sono stati predisposti i divieti di sosta, lungo le Strade provinciali sopra indicate, dalle ore 6, alle ore 16, del giorno 12 marzo 2023.

Pronto il carro attrezzi



Le auto parcheggiate verranno rimosse forzatamente, con carro attrezzi. Inoltre verrà predisposto il divieto di circolazione, durante il passaggio della gara, che avverrà tra le 12 e le 16, circa, da tutte le intersezioni interessate, verso le Strade Provinciali sopra indicate. Tali intersezioni verranno, ove necessario, interdette alla circolazione verso le Strade Provinciali sopra indicate, mediante transenne o nastro segnaletico, che non vanno in alcun modo rimossi.

Si invita la cittadinanza - avverte una nota del Comune - a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni indicate, a tutela della pubblica e privata incolumità.