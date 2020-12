Addio Aleandro. E' morto Petrucci, il sindaco simbolo che si è battuto per i terremotati del Centro Italia

ASCOLI - E' morto Aleandro Petrucci, il sindaco di Arquata del Tronto, amministratore simbolo delle comunità travolte dal terremoto che ha colpito Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo nel 2016. Avrebbe compiuto 75 anni a gennaio. Da tempo malato, non aveva mai smesso di dare un apporto alla amministrazione alle prese con la ricostruzione.

«Buon viaggio Aleandro. Sei stato uomo, padre e amministratore esemplare. Abbiamo vissuto insieme tragedie e grandi affermazioni. Grazie per quello che mi hai insegnato. Grazie per quello che hai donato alla tua terra. Riposa in Pace», lo ricorda l'assessore regionale Guido Castelli.

