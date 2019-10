Ascoli, 10mila pratiche sul sisma rischiano di non ottenere i rimborsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Per diecimila ascolani, il rischio beffa è dietro l’angolo. Un rischio legato al poste, in particolare, alla scadenza fissata per il prossimo 31 dicembre e relativa alla presentazione delle pratiche per quegli edifici che hanno subìto danni lievi a seguito delUna questione per la quale sarebbero già pervenute comunicazioni ufficiose e inviti a velocizzare al massimo la presentazione delle richieste per evitare di rimanere tagliati fuori dalla concessione dei contributi per i danni lievi. Una situazione che, stando a quanto confermato dai presidenti provinciali dell’Ordine degli ingegneri e del Collegio dei geometri, rispettivamente Stefano Babini e Leo Crocetti, riguarderebbe circa 10mila edifici ad. Ed in caso di mancata proroga della scadenza – ipotesi possibile – rischierebbero di restare esclusi almeno il 70% di questi immobili.