FOLIGNANO Ricognizione, nessun danno, scuole al momento aperte. A Folignano è stata grande la paura per il terremoto avvertito ieri, con l’epicentro a pochi chilometri, nel vicino Abruzzo. «Subito dopo la scossa abbiamo effettuato il sopralluogo presso le scuole del territorio insieme ai tecnici comunali e non abbiamo riscontrato alcun danno. Questo ci dimostra che gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico effettuati in questi anni hanno dato i loro frutti» spiega il sindaco Terrani.

«Nel corso della giornata abbiamo organizzato un nuovo sopralluogo presso gli altri edifici pubblici e le strutture sportive. Al momento possiamo rassicurare le famiglie e il personale scolastico che le scuole saranno regolarmente aperte. Il terremoto di qualche anno fa è ancora vivo nella memoria di ciascuno di noi. Purtroppo ci troviamo subito davanti ad una nuova emergenza, dopo la pandemia. Ci piacerebbe un momento di pace e speriamo che non ci siano ulteriori scosse» così il primo cittadino folignanese, Matteo Terrani.

Montagna dei Fiori

La terra trema forte nella cittadina ai piedi della Montagna dei Fiori: tanto spavento e tanta paura con la gente che si è riversata nelle strade. «Abbiamo sentito un fortissimo boato. Abbiamo pensato ad un’esplosione e siamo subito usciti di casa» raccontano i cittadini nei minuti successivi alle scosse. Nemmeno a Maltignano si segnalano gravi problematiche. Lo comunica il sindaco Armando Falcioni. «In seguito al sisma registrato in mattinata è stata evacuata la scuola di via Alighieri come da piano di emergenza - sottolinea il primo cittadino -. Nelle ore successive alle scosse il nostro ufficio tecnico non ha registrato particolari danni, né segnalazioni di rilievo. Ringrazio l’amministrazione comunale, i dipendenti e la Protezione Civile di Maltignano per essersi subito attivati».