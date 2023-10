San Benedetto, choc a Ragnola: finti fattorini cercano di rapinare una donna ferendola al volto. La presenza di alcuni muratori provoca la loro fuga

SAN BENEDETTO - Un tentativo di rapina è avvenuto questa mattina nel quartiere Ragnola, a San Benedetto, dove due ladri spacciandosi per finti fattorini con un pacco in mano hanno cercato di penetrare in un'abitazione.

La violenza e la fuga

In quel momento c'era un'anziana collaboratrice dei proprietari dell'appartamento che stava seguendo alcuni lavori dei muratori. La donna è stata strattonata ed è finita a terra ferendosi al volto. Quando i due ladri si sono accorti che in casa c'erano i muratori sono scappati.