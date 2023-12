COMUNANZA - La suggestione e la meraviglia. L’emozione che si rinnova e la bellezza che non tradisce mai. Dopo 43 anni il presepe vivente di Comunanza, uno dei più longevi delle Marche, incanta sempre il visitatore. Sono accorsi in tanti a godersi la rievocazione. La particolarità, innanzitutto, è l’ambientazione. L’intero caseggiato del borgo antico del paese, distinto e separato da quello moderno dal fiume Aso, viene trasformato nella Betlemme della nascita di Gesù. Oltre il ponte sul fiume sembra di essere proiettati nell’anno zero. Lo spettatore diventa viandante dell’epoca che passa attraverso la vivace quotidianità della notte in cui è nato il Redentore.

I quadri

Tante le scene che raccontano il vissuto di quella Betlemme, oggi purtroppo dentro ad un cruento conflitto armato. Una ricostruzione scenica che, specialmente nei quadri del Vangelo, si rifà all’iconografia classica. Ci s’immerge nell’atmosfera passando dal mercato molto frequentato alle botteghe artigiane, dalle osterie piene di avventori ai bivacchi, dai tintori della lana, alla scuola con i bambini. Quindi il censimento, Erode con i suoi servitori, la Sinagoga con i barbuti sacerdoti ebrei. Poi le scene sacre. L’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, la visita della Madonna ad Elisabetta. Alla fine del percorso, dietro un angolo di casa, appare la scena madre. Un’intera grande collina occupata e illuminata dai fuochi dei pastori che vanno in adorazione. Al centro la capanna della natività con la sacra famiglia, bue e asino. Gli angeli che vigilano. I Re Magi che stanno arrivando. Un incanto.

L’opera

Durante il percorso si è potuto ammirare anche un presepe creativo realizzato dagli allievi comunanzesi del liceo artistico Licini di Ascoli. Circa 180 i volontari di Comunanza e dintorni, che hanno interpretato i vari personaggi e di età diverse, dai 4 agli oltre 70 anni. Coinvolte anche le scuole. Un’ottantina i giovanissimi partecipanti. Anche gli allievi del catechismo per la cresima. Il ruolo di Giuseppe e Maria è interpretato, per tradizione, da una coppia di giovani che si è sposata entro l’anno. Questa volta però la ragazza è stata colpita da influenza ed è stata sostituita da un’amica. Organizzazione Comune di Comunanza, Pro Loco, Comunanza Eventi e altre associazioni locali.