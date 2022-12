Sventato colpo da 200mila euro in un'azienda: ladri in fuga in direzione fiume Tronto

Sventato un furto da 200mila euro in un' azienda di inerti nel Teramano da parte di quattro malviventi. I ladri, appena scoperti dai carabinieri, prima scappano a piedi e poi rubano un’auto per far perdere le loro tracce. La macchina è stata ritrovata nei pressi del casello autostradale Val Vibrata.

Ladri in fuga dopo un colpo (fallito) da 200mila euro: ricerche verso il fiume Tronto



Il fatto è successo sabato mattina verso le 2.30. Una pattuglia di carabinieri durante un giro di controllo sulla strada provinciale 1 (Bonifica del Tronto) nota un camion in movimento con dietro attaccato un carrello e sopra un escavatore. I militari insospettiti dell’orario e dato che la ditta era chiusa, si sono fermati con la macchina e sono scesi per entrare all’interno e vedere chi c’era alla guida di quel mezzo pesante. Una volta all’interno hanno notato quattro persone che alla vista degli uomini in divisa si sono dare alla fuga in direzione del fiume Tronto. I due militari si sono messi a correre dietro di loro, ma per via dell’oscurità e della folta vegetazione i quattro ladri sono riusciti a dileguarsi.