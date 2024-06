ASCOLI - Un uomo si è suicidato lanciandosi cadere nel vuoto, poco fa, intorno alle 17, dal ponte di Mozzano, frazione di Ascoli.

Sul posto i vigili del fuoco

Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero della salma, i carabinieri per accertare l'identità e gli operatori sanitari del 118.