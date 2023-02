SAN BENEDETTO Il conto alla rovescia è partito, non mancano ostacoli lungo il percorso ed ecco qualcuno pronto a passare la borraccia all’amministrazione comunale. Così per la progettazione del Ballarin ecco spuntare lo studio Benigni di Monsampolo che si è offerto di dare una mano alla formulazione dell’elaborato scendendo in aiuto sia dell’archistar Guido Canali che dell’ufficio tecnico comunale. C’è una tabella di marcia serrata. Entro il prossimo luglio i lavori di riqualificazione dell’ex stadio Ballarin devono essere appaltati, se non a rischio di perdere i finanziamenti provenienti dal Pnrr. Da qui un calendario che scandirebbe entro febbraio la presentazione del progetto preliminare ed entro aprile il definitivo ed esecutivo per poi arrivare ad emettere il bando e ad assegnare i lavori in estate. Tempi strettissimi e il Comune sente già il fiato sul collo di chi gli ricorda che in caso di ritardi perderà fino all’ultimo centesimo dei 2.440.000 euro messi a disposizione per il Ballarin.



La corsa



Da qui la corsa da parte dello studio Canali, assieme a quella dell’ufficio tecnico comunale. Ma quest’ultimo non avrebbe solo il Ballarin come progetto da portare avanti bensì altri elaborati in scadenza, tutti legati al Pnrr, a cominciare con le scadenze per i finanziamenti destinati alle scuole elementari “Caselli” in via Gino Moretti e il plesso di via Togliatti. Ecco allora che l’amministrazione è andata in affanno ma l’ufficio tecnico Benigni di Monsampolo, si è messo a disposizione offrendo la propria professionalità a costo zero. «Abbiamo a che fare con una bomba a orologeria- spiega il consigliere di Libera Gino Micozzi – è una vera corsa contro il tempo quella che stiamo affrontando e gli stessi uffici dei lavori pubblici sono già oberati in altri progetti quindi ben vengano collaborazioni». Lo studio tecnico di Monsampolo lavorerebbe gratis e per ora non ci sarebbe alcun incarico formale ma solo una messa a disposizione. E proprio la prossima settimana una delegazione comunale si recherà nuovamente a Parma per un incontro e per fare il punto sulla progettazione, visto che sarebbero sopraggiunte diverse problematiche.