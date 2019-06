Ragazzino di 11 anni in bici investito da un'auto E' in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Un ragazzino di 11 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato trasportato in eliambulanza, dopo che in sella alla sua bicicletta è andato a sbattere contro un’automobile a Pagliare del Tronto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 tra via Manzoni e via Primo Maggio della frazione di Spinetoli e spetterà ora ai carabinieri di Monsampolo del Tronto, giunti sul posto per i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente.Da quanto si è appreso, sembrerebbe che il settantacinquenne del posto che era alla guida dell’automobile non abbia fatto in tempo a schivare il ragazzino che sarebbe sbucato all’improvviso sulla carreggiata. L'undicenen è in prognosi riservata a Torrette.