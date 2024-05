SPINETOLI Due futuri sposi donano un gioco per il parco ai bambini di Spinetoli. Si chiamano Simone Mozzoni e Ilaria Del Gatto, convoleranno a nozze il 18 maggio e, per l’occasione, hanno pensato di compiere questo atto di generosità.

«Avevamo deciso che - commentano i futuri sposi - invece di regalare agli invitati le bomboniere, avremmo donato un nuovo gioco alla comunità di Spinetoli, di cui facciamo parte. Ci è sembrato un bel gesto in vista del giorno più importante della nostra vita. Inoltre, l’amministrazione comunale lo ha posizionato nel Parco Eusebi, che è a due passi da casa e, insieme a nostro figlio Santiago che ha quasi un anno, sarà bello condividere il gioco con le altre famiglie. Speriamo che gli invitati apprezzeranno l’intento, perché i bambini sono il nostro futuro».

La coppia ha assistito all’installazione del gioco, avvenuta ieri mattina. Presente anche il sindaco Alessandro Luciani che commenta: «Avendo da poco provveduto alla sistemazione del Parco Eusebi, che ospiterà tanti bambini di Spinetoli, esprimo gratitudine per il dono di Simone e Ilaria e per il messaggio che hanno trasmesso: quando c’è collaborazione tra amministrazione e comunità significa che si crede nel territorio». Sul gioco è stata posizionata una targa: “Quando un bambino gioca il suo gioco riempie l’universo intero – Simone, Ilaria e Santiago – Gioco donato in occasione del nostro matrimonio. 18 maggio 2024».