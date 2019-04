Accusa un malore mentre è in superstrada Grave una donna di 59 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPINETOLI - Una donna di 59 anni è stata soccorsa ieri notte dopo che si è sentita male mentre percorreva il raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli-Mare in direzione monti. All'altezza dello svincolo di Spinetoli ha accusato un forte dolore al torace e ha avuto l'accortezza di fermarsi al lato dela carreggiata stradale e a chiedere aiuto telefonando al 118. Gli operatori sanitari giunti sul posto l'hanno trasportata all'ospedale in codice rosso. Le sue condizioni di salute sono gravi.