Spinetoli, l'auto prende fuoco, paura sulla Superstrada: due donne e un bimbo riescono a saltare fuori

SPINETOLI - Paura sul raccordo Ascoli-Mare, dove questa mattina un'auto ha preso improvvisamente fuoco. Il mezzo è stato semi distrutto, ma per fortuna le persone a bordo, due donne ed un bimbo, sono riuscite ad uscire incolumi dall'abitacolo.

I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti introno alle 10 per l’incendio di iun'auto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare, in prossimità dell’uscita Spinetoli nella carreggiata direzione Ascoli. La squadra ha subito spento le fiamme, ma pl'auto era già stata semi carbonizzata. Nessuna conseguenza per le persone che viaggiavano sul mezzo.