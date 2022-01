Rientro in classe più sicuri. Adeguamento sismico per il plesso delle elementari

SPINETOLI - Gli alunni delle Elementari, venerdì, sono rientrati nella loro scuola, accolti da palloncini colorati, in un clima festoso. Il plesso è stato inaugurato dopo i lavori di adeguamento sismico, la sostituzione di porte e finestre, la messa a norma antincendio, la verifica dello stato delle travi, la rimozione delle barriere architettoniche e l’inserimento della ventilazione meccanica in ogni aula. Per un importo di circa 300mila euro a carico del Comune.

«Giornate come questa - dichiara l’assessore Germana Gagliardi - tracciano un segno indelebile nella storia di una comunità, specie se arriva in un momento in cui anche un pilastro come la scuola è messo in discussione dagli eventi. La sicurezza delle scuole è la priorità dell’amministrazione che ogni giorno aggiunge un tassello al progetto». Il sindaco Alessandro Luciani ha ribadito un concetto a lui caro: l’importanza della prevenzione. «L’inaugurazione - afferma - è un obiettivo raggiunto tutti insieme: amministrazione, scuola, preside, collaboratori, bidelli, ufficio tecnico e imprese».

