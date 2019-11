Si schianta contro il muro ed esce dall'auto in una maschera di sangue, ma è un trucco per Halloween

SPINETOLI - Sono andati nel panico gli automobilisti che, intorno alle 5 di questa mattina, si sono trovati di fronte ad un'auto finita contro un muro e al suo conducente completamente insanguinato. Hanno chiamato i soccorsi e, quando la centrale del 118 ha ricevuto quella segnalazione, ha inviato sul posto sia le ambulanze che la Polstrada e i vigili del fuoco.

E' accaduto alle 5 di mattina in territorio di Pagliare del Tronto nel comune di Spinetoli, lungo la Salaria. Protagonista dell'episodio un ventiquattrenne di Colonnella che era alla guida dell'auto. Il giovane stava tornando a casa da una festa e, probabilmente in seguito ad un colpo di sonno, è finito con l'auto contro un muro. L'urto frontale è stato violento, e alcune persone presenti alla scena, vedendo il ragazzo all'interno della sua auto con il viso e i vestiti tutti insanguinati e lacerati hanno immediatamente allertato il 118. Ma nel medicarlo gli operatori sanitari hanno così scoperto che che il sangue era finto e faceva parte di un trucco fatto per Halloween.

