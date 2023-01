Irruzione in una sala scommesse a Spinetoli, bandito armato si fa consegnare l'incasso

SPINETOLI - Irruzione nella tarda serata in una sala scommesse Goldbet lungo la strada statale Salaria di Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli. Un uomo con il volto travisato ha atteso che tutti gli avventori fossero usciti dal locale per entrare in azione. Probabilmente armato di una pistola giocattolo ha intimato di farsi consegnare l’incasso delle giocate avvenute durante la giornata.

Dopo avere incassato il bottino si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Non si sa se ad attenderlo all’uscita dalla sala scommesse ci fosse un complice. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile che sono intervenuti sul posto. Al momento non si conosce neanche l’entità del bottino arraffato dal rapinatore. Sul posto è giunta anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 dell’ospedale Mazzoni anche perchè la commessa subito dopo la rapina si è sentita male.